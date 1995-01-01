Теперь он был деспотичным президентом Панэма, но так было не всегда. А до этого Кориолан Сноу был человеком, на который надеялся весь его вымирающий род. Другой надежды просто не существовало. Когда-то его семья была великой династией, но сейчас все было по-другому. Они попали в немилость...

Качество: HD

Год выпуска: 2023

Перевод: Дубляж - [Лицензия] Страна: США

Жанр: Боевик, Военные, Драмы, Приключения, Триллеры, Фантастика

Длительность: 157 мин. / 02:37

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