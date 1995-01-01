Холоп 2
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Два, три, демон, приди!
Молчание ангелов
Последний богатырь
Пчеловод

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Кощей. Похититель невест (2022)
IMDB 5.2
KP 7.8
Кощей. Похититель невест
Вопреки негативной репутации, знаменитый злодей, по имени Кощей, на самом деле оказывается не таким уж плохим персонажем. Даже несмотря на свое жуткое прошлое, сейчас он довольно миролюбивый и не склонен к бессмысленной агрессии. Вот уже столетия бывший злодей мечтает о том, чтобы иметь уютное...
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Аквамен 2 и потерянное царство (2023)
Аквамен 2 и потерянное царство
В мире, где мифы оживают, Атлантида, загадочное подводное королевство, сталкивается с новым, невиданным ранее препятствием. Грозные тени опасности нависли над его мерцающими волнами, угрожая привести к необратимой катастрофе, последствия которой могут изменить историю самой Атлантиды. В этом...
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Фуриоса: Хроники Безумного Макса (2024)
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
В огромной и пустынной Пустоши ветры судьбы несут историю Фуриосы, юной воительницы из Зеленых земель, чья жизнь принимает коварный оборот, когда она становится невольной жертвой безжалостного похищения, организованного ордой байкеров под предводительством военачальника Дементуса. Оказавшись в...
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Свободные отношения (2022)
KP 6.9
Свободные отношения
Школьный учитель Артем случайно знакомится с красивой Илоной. Парень и девушка проводят шикарный досуг в баре, употребляют алкогольные напитки, радостно беседуют и понимают, что страсть берет верх и вечер заканчивается в постели. Герои, после бурной ночи, не хотели серьезных отношений, но...
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Семь (1995)
IMDB 8.6
KP 8.2
Семь
Уильям Сомерсет долгие годы работает детективом. Его с полным правом можно назвать ветераном уголовного розыска. В багаже этого полицейского множество раскрытых дел. Сейчас же его главное желание – достойно уйти на пенсию. Он хочет уехать подальше, чтобы скрыться от обитателей города, у каждого...
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Оставь мир позади (2023)
Оставь мир позади
Аманда Сэндфорд проживает идеальную и счастливую жизнь. У нее есть любящий муж Клэй, большой дом и 2 детей – сын Арчи и дочь Роуз. Глубоко в душе женщина была несчастна. Вся семья проживала в шумном Нью-Йорке, где люди вечно спешили. Однажды героиня поняла, что устала от работы, шумной...
  • Качество:
    HD
  • Год выпуска:
    2023
    • Перевод:
    Многоголосый - [Любительский]
  • Страна:
    США
  • Жанр:
    Драмы
  • Длительность:
    138 мин. / 02:20
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Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах (2023)
IMDB 7.2
KP 7.3
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Теперь он был деспотичным президентом Панэма, но так было не всегда. А до этого Кориолан Сноу был человеком, на который надеялся весь его вымирающий род. Другой надежды просто не существовало. Когда-то его семья была великой династией, но сейчас все было по-другому. Они попали в немилость...
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Яга и книга заклинаний (2023)
IMDB 5.5
KP 7.8
Яга и книга заклинаний
Злата идёт по лесу и громко возмущается. Девчонке надоело каждый день ходить за грибами. Почему её самую умную и красивую заставляют заниматься грибным сбором. Она идёт по лесной дорожке и рассуждает, что раз она не королева или принцесса, пусть хотя бы была у неё волшебная палочка. Злата так...
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Пара из будущего (2021)
IMDB 6.3
KP 6.6
Пара из будущего
В городе Нижний Новгород живёт бездетная семья Курковых. Они поженились будучи безумно влюблёнными. Их брак продержался до 2040 года, уставшая от неблагонадёжного мужа, супруга желает развестись. Но из-за низкого социального рейтинга Евгений не способен оплатить свою долю госпошлины за развод....
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Батя (2020)
IMDB 6.7
KP 7.6
Батя
Макс вырос в суровые девяностые годы, а его воспитанием занимался суровый «Батя», применяющий мягко говоря спорный подход в деле воспитания наследника. Мужчина вполне мог угостить подростка водкой или отвезти в пивную для «взрослого» разговора, объяснял феномен похмелья, заставляя крутится на...
  • Качество:
    HD
  • Год выпуска:
    2020
    • Перевод:
    Оригинал - [Лицензия]
  • Страна:
    Россия
  • Жанр:
    Комедия, Мелодрама
  • Длительность:
    76 мин. / 01:16
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